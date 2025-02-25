Конец февраля принесет в Москву морозную погоду

Синоптик Ильин предупредил о морозной последней неделе февраля в Москве

Последняя неделя февраля в Москве началась морозной погодой, а завершится потеплением. Об этом сайту aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Ночью температура будет опускаться до -9, местами — до -14 градусов. Днем в первую половину недели ожидается от -2 до -7 градусов», — предупредил он.

Установится солнечная, но морозная погода. Осадков, по оценкам Ильина, не предвидится.

Потепление придет 27 февраля, когда столбик термометра поднимется до 0 градусов. К выходным синоптик спрогнозировал до +2 градусов. Атмосферное давление к концу рабочей недели снизится до 750−755 единиц.

Весна в Москве может начаться на три недели раньше нормы, объявил метеоролог Евгений Тишковец. Солнцу не придется топить много снега и оно быстрее прогреет воздух. Тепло придет в начале марта.