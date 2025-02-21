Мартовская аномалия. Когда настанет весна в Москве и Подмосковье?

Весенняя погода может прийти в московский регион уже в первой половине марта. Какую именно дату прогнозируют синоптики и правда ли, что столицу и область накроет «аномалия», выяснил 360.ru.

Когда в Москве и Подмосковье наступит метеорологическая весна Метеоролог Татьяна Позднякова не исключила, что потепление наступит вместе с 8 Марта. Она напомнила, что началом весны можно считать момент, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. В столице и области это может произойти примерно в конце первой — начале второй декады марта.

Может, это как раз совпадет с 8 Марта, будем ннадеяться. Тогда можно считать, что к нам придет метеорологическая весна. Татьяна Позднякова Метеоролог

Февраль выдался в этом году солнечным — по словам метеоролога, это знак того, что весна придет наверняка раньше обычного. «Во всяком случае, солнце уже высоко. Можно сказать, что в 2025 году метеорологическая придет раньше, чем астрономическая, то есть до 20 марта», — уточнила Позднякова.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Будет ли в марте снег в Москве и Подмосковье Позднякова предупредила, что в начале весны столбики термометров еще могут опускаться до минус пяти градусов. «Практически до 8 марта ночная температура у нас будет слабоотрицательная, то есть это -5... -7 градусов, что, собственно говоря, нормально для этого месяца, а дневная температура прогнозируется либо около нуля, либо слабоположительная», — подчеркнула специалист. Она не исключила осадки в виде снега или слабого дождя. «Но это не значит, что нас завалит снегом. <… > Температурные колебания в марте могут быть значительными, все это будет происходить на фоне повешения температуры», — подытожила Позднякова.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Дата наступления весны Свой прогноз озвучил и руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. По его данным, теплая погода Москве и Подмосковье ожидается не раньше 13-15 марта.

Все ждут ее прям быстро, на самом деле она придет в нормальные сроки, максимум на неделю раньше обычного. Для средней полосы это 20-22 марта. Александр Шувалов Синоптик

Специалист обратил внимание, что устойчивый переход температуры через 0 градусов наступит с 15-20 марта. До конца февраля в столице и области будет господствовать солнечная погода без осадков и со слабым ветром. «Не исключено, что в первые дни марта и даже последние дни февраля будут с положительной температурой на пару-тройку часов днем. В остальное время — отрицательная температура», — предупредил Шувалов. Он призвал не ждать слишком раннего прихода весны, несмотря на нехарактерную для февраля солнечную погоду.