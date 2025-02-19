Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Тишковец: в Москве весна в этом году придет на три недели раньше

Зима в Москве в этом году продержится еще всего пару недель, а весна придет ровно по календарю, что на несколько недель раньше обычного срока, и будет очень теплой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал метеоролог и телеведущий Евгений Тишковец.

«Старт весны нас впечатлит! Март начнется с очень теплой погоды, опережающей календарь на три недели, и очень нас удивит положительным отклонением температуры от нормы», — написал синоптик.

По его словам, это станет возможным благодаря тому, что снежный покров в этом году очень маленький, солнцу не придется растапливать снег перед тем, как начать прогревать воздух.

Метеоролог считает, что март будет теплее климатической нормы на три-пять градусов, а метеорологическая весна, когда температура устойчиво превысит ноль, наступит не как обычно 21 марта, а раньше на две или три недели. Но при этом, синоптик напомнил, что в апреле холода могут еще вернуться.