Коммунальщики продолжили ликвидировать последствия рекордного снегопада в Москве

По всему городу проходят работы по уборке снежных завалов с дорог. В течение дня техника будет вывозить снег и со дворов.

«Из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снежных валов с улиц города организованы места для временного складирования снега, откуда он позже отправится на ССП», — отметили в городской службе.

Работает снегоуборочная и погрузочная техника, поэтому водителей попросили быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.