Коммунальщики продолжили ликвидировать последствия рекордного снегопада в Москве
Городские службы продолжают трудиться круглосуточно, устраняя последствия сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.
По всему городу проходят работы по уборке снежных завалов с дорог. В течение дня техника будет вывозить снег и со дворов.
«Из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снежных валов с улиц города организованы места для временного складирования снега, откуда он позже отправится на ССП», — отметили в городской службе.
Работает снегоуборочная и погрузочная техника, поэтому водителей попросили быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
Весь световой день будет идти уборка снега и наледи с крыш многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Синоптики прогнозируют сегодня до сантиметра свежего снега.
«Городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада», — подчеркнули в пресс-службе.
Уборка снега организована в круглосуточном режиме. Городское хозяйство Москвы также показало на фото столичные магистрали после сильнейшего снегопада.
Плохие погодные условия вынудили временно закрыть на прилет все воздушные суда в международном аэропорту Шереметьево. Авиакомпании «Россия» и «Победа» откорректировали расписание рейсов 10 января из-за ограничений в аэропорту Шереметьево. Перевозчики предупредили, что часть рейсов пришлось отменить, а некоторые самолеты, прибывающие в Москву, перенаправляют на запасные аэродромы.