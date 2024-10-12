От лишая до бешенства. Почему нельзя целовать своих собак и кошек

Владельцы кошек и собак, готовые спать в одной постели с питомцами и целовать их, рискуют заразиться опасными инфекциями, в частности бешенством и гельминтозом. Об этом изданию «Доктор Питер» врач-дерматовенеролог, член Европейского общества детских дерматологов Роман Иванов.

По его словам, некоторые люди думают, что слюна собаки более «стерильная», чем человеческая, раз они вылизывают свои раны и те быстрее заживают, но это не так. Он пояснил, что в слюне собак и кошек содержится большое количество бактерий. Если у человека снижен иммунитет, то они могут спровоцировать серьезную инфекцию.

Иванов предупредил, что при поцелуе с питомцем можно заразиться гельминтозом, стригущим лишаем, чесоткой, бешенством и токсоплазмозом. По его словам, домашние кошки и собаки могут заразиться бешенством, а затем передать инфекцию хозяевам, если их слюна попадает на слизистую оболочку глаз, носа или рта человека.

Если говорить о токсоплазмозе, то это паразитарное заболевание, которое у взрослых может протекать бессимптомно. У детей может повыситься температура, появиться сыпь на теле, возникнуть мышечные, головные и суставные боли.

«Но опаснее всего токсоплазмоз для беременных женщин. У них он может стать причиной замершей беременности, выкидыша, тяжелых аномалий развития плода», — предупредил Иванов.

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