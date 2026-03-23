Капризное лето. Синоптик предупредил москвичей об одном аномально жарком месяце

Синоптик Шувалов: летом в Москве ожидается неустойчивая погода с жарой и грозами

Летом в Москве ожидается нестабильная погода с перепадами температуры и ливнями. Под палящим солнцем пройдет один месяц из трех, сообщил РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Все лето, по его словам, не может быть однородно теплым. Шувалов заявил, что ожидается неустойчивая погода с большими колебаниями температуры, сильными ливнями и грозами.

«Говорить о том, что оно будет чрезвычайно жарким, я бы тоже не рисковал. Но один из месяцев, я не буду уточнять какой, совершенно определенно будет», — сказал специалист.

Ранее кроме климатической в Москву пришла астрономическая весна. Скандинавский антициклон принес теплую погоду с минимальным количеством осадков.