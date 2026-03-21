Антициклон подарит москвичам солнечные и по-апрельски теплые дни

Тишковец: средняя температура в Москве с марта превышает норму на 5,2 градуса

В Москве аномально тепло и сухо. Средняя температура воздуха за последние две декады на 5,2 градуса выше нормы, а осадков выпало лишь 24% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, который продолжит дарить москвичам солнечные и по-апрельски теплые деньки с температурой +9…+12 и предутренними заморозками до 0…-3», — написал он в телеграм-канале.

На следующей неделе температура поднимется до +11…+14 градусов. К среде возможны дожди.

На следующей неделе снег может полностью сойти в некоторых частях Московской области, например на станции «Подмосковная» и в Клину. Из-за аномального тепла в столичном регионе он тает очень быстро.