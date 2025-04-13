Искусственный интеллект создал ролик для медиаэкранов московского транспорта

Впервые видео для экранов метро и наземного транспорта Москвы создал искусственный интеллект. Об этом написал столичный Дептранс в официальном Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что ИИ выполнял задание по запросу редактора.

Нейросеть сгенерировала видеофрагменты для ролика об Арктике. На кадрах можно увидеть местных жителей, арктические производства и ледоколы на Северном морском пути.

Для медиаэкранов готовят сюжеты про увлекательные события, важные новости и мероприятия.

«В прошлом году вместе с партнерами Московского транспорта мы создали более 500 роликов в соответствии с едиными стандартами нашего эфира», — добавил заммэра.

Видео можно увидеть на более чем 34 тысячах медиаэкранов Москвы: в метро, трамваях, автобусах и электробусах.

Задумка ролика разработана платформой «Хорошие новости».