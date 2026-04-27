Интенсивность осадков в Москве будет нарастать

После 15:00 по московскому времени интенсивность осадков в московском регионе будет нарастать и только к полуночи начнет снижаться. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Ожидается, что в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени в городе может выпасть до трех миллиметров осадков, а в последующие три часа — уже до четырех миллиметров осадков», — сказал собеседник агентства.

После 21:00 по московскому времени синоптики прогнозируют уменьшение интенсивности осадков до 2 мм в течение трех часов. Снег и мокрый снег, вероятно, продлятся до утра вторника, 28 апреля.

С девяти до 21 часа по московскому времени в мегаполисе ожидается от трех до 10 миллиметров осадков. Высота снежного покрова может вырасти на три сантиметра.

Ситуацию усложнит западный ветер, который будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. В порывах его скорость может достигать 17–22 метров в секунду.

В понедельник в Москве высота снежного покрова уже достигла 12 сантиметров, побив рекорд, установленный 55 лет назад. Свыше 40 парков Подмосковья временно закрыли из-за непогоды.