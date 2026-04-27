Свыше 40 парков Подмосковья временно закрыли из-за снегопада и сильного ветра

В понедельник, 27 апреля, на Подмосковья обрушилась непогода. Сильный снегопад, привел к падению деревьев. В целях безопасности 44 парка в 15 округах региона решили временно закрыть.

Зоны отдыха сейчас недоступны в Балашихе, Воскресенске, Богородском, Лобне, Домодедове, Кашире, Коломне, Егорьевске, Королеве, Люберцах, Орехово-Зуеве, Рузе, Подольске, Реутове и Щелкове.

В общей сложности на территории Подмосковья обнаружили 288 упавших деревьев, 90 из которых уже убрали. Кроме того, пять малых архитектурных форм получили повреждения. В результате непогоды никто не пострадал.

В первую очередь уборку проводят возле входных групп, на центральных аллеях и парковках. Затем рабочие приводят в порядок второстепенные дорожки, детские и спортивные площадки.

Чтобы предотвратить образование наледи, территории обрабатывают специальными реагентами. Специалисты учитывают погодные условия, меняя план работ по ситуации.

В Подмосковье работают 219 парков и лесопарков.