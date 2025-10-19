Густой туман окутал Москву

Утром 19 октября Москву окутал густой туман. Он скрыл половину высотных зданий. Природное явление охватило территорию в пределах МКАД и Новую Москву.

Туман не повлиял на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС сообщили представители аэропортов мегаполиса.

«Работаем в штатном режиме, рейсы прибывают и отправляются штатно», — сказал собеседник агентства.

Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что сегодня в Москве и области пойдет небольшой дождь. Температура в столице поднимется до +9 градусов, а в Подмосковье — до +11. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, синоптическая ситуация обусловится передней частью балканского циклона с юго-запада. Накануне в столице тоже было дождливо и туманно. Столбики термометров показывали от +6 до +8 градусов.