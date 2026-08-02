Грозы и ливневый дождь обрушатся на Московский регион в ночь на 3 августа

Гидрометцентр: в ночь на 3 августа в Московском регионе пройдут дожди и грозы

В ночь со 2 на 3 августа в Москве и Подмосковье пройдут ливни, местами прогремят грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

Синоптики предупредили, что, помимо осадков, в регион придет сильный ветер. Западные и северо-западные порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе составит от +16 до +18 градусов, сохранится переменная облачность. В отдельных районах дожди будут кратковременными.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в вечернее и ночное время МЧС России по Москве рекомендовало жителям парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Днем 3 августа осадков не прогнозировали. Воздух в Москве прогреется до +25…+27 градусов, по области — до +23…+28 градусов. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ранее синоптик Александр Голубев рассказал, что августовская погода в столице будет соответствовать климатической норме. Начало месяца будет теплым, а количество осадков — обычным для этого периода.