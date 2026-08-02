Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Синоптик Голубев: в Москве август будет теплым и без погодных аномалий

Погода в Москве в августе будет близка к климатической норме. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Август в Москве ожидается около нормы. Первая декада месяца будет теплой. Осадки прогнозируются в пределах нормы», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха ожидается примерно на один градус теплее нормы. При этом никаких экстремальных отклонений ни в сторону жары, ни похолодания не прогнозируется.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что на выходных — 1 и 2 августа — в столице ожидается жаркая погода. Объявлен оранжевый уровень опасности.