Стилист Скороходова назвала индивидуальность главным трендом нарядов на выпускные 2026 года

Стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова рассказала «Известиям» , что современные выпускные платья все больше ориентированы на выражение индивидуальности, а не только на внешний эффект.

В 2026 году главным трендом станет отказ от шаблонов в пользу личного стиля. Популярными будут сложные и продуманные решения, которые сочетают романтичность и практичность. Например, скульптурный минимализм — это лаконичные силуэты с акцентом на крой и качество ткани.

Скороходова также выделила обновленную корсетную эстетику, которая стала более мягкой и адаптивной, а также асимметрию и платья из шелка и сатина, подчеркивающие естественные линии тела. Отдельным направлением остается романтический стиль, который трансформируется за счет многослойности и полупрозрачных тканей. Важную роль играет возможность менять образ в течение дня с помощью съемных элементов.

Эксперт подчеркнула, что при выборе платья важно учитывать не только тренды, но и комфорт, соответствие формату мероприятия и возможность повторного использования наряда. Цвет платья должен подчеркивать внешность: светлым типажам подходят холодные и мягкие оттенки, контрастной внешности — глубокие и насыщенные, а для смуглой кожи оптимальны теплые тона.

По мнению специалиста, современный выпускной образ — это баланс между эстетикой, комфортом и личным самовыражением.