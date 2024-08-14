Собянин отреагировал на шутки о кладе, который зарыл Лужков

Собянин: под тротуарами в Москве зарыт не клад, а современная экономика

Мэр Сергей Собянин рассказал, зачем в Москве регулярно перекладывают плитку, и отреагировал на шутки о кладе, который якобы спрятал бывший градоначальник Юрий Лужков. Его слова привели «Известия» .

На молодежном форуме «Территория смыслов» мэр ответил на вопросы о якобы чрезмерных вкладах в благоустройство города.

«Такой мем уже: Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле, это так», — заявил он, после чего в зале раздались смех и аплодисменты.

Собянин уточнил, что под асфальтом зарыта современная экономика. По его словам, когда на этих местах стояли ларьки и парковались машины, там «не было людей». Вложения окупаются за год за счет туристического потока, добавил он. Кроме того, подчеркнул мэр, в некомфортный город не будут вкладываться инвесторы.

За 2023 год в Москве обновили более восьми тысяч квадратных метров гранитных лестниц.