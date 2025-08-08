Фестиваль Signal перенесут из Николы-Ленивца в Москву

Фестиваль электронной музыки Signal в 2025 году пройдет в Москве, а не в Николе-Ленивце (Калужская область), как планировалось ранее. Об этом сообщили организаторы в Telegram-канале мероприятия.

По их словам, решение стало итогом продолжительного процесса согласований с местными властями и профильными службами. Организаторы утверждают, что подали все необходимые уведомления, получили предварительное согласие администрации сельского поселения и рекомендации по обеспечению безопасности, а также поэтапно выполняли требования.

Подготовка к фестивалю шла до 8 августа, однако в этот день администрация уведомила о «нецелесообразности проведения» события.

В результате команда приняла решение перенести фестиваль на несколько городских площадок в Москве, но сохранить даты — уик-энд, запланированный ранее. Билеты будут действительны для посещения всех московских мероприятий или останутся в силе для Signal 2026.

Четвертого августа глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков заявил, что местные власти не согласовали проведение фестиваля в Николе-Ленивце из-за угрозы жизни и здоровью участников, а также рисков, связанных с использованием беспилотников.