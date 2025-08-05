Билеты на Signal продолжили продавать, несмотря на отказ в согласовании фестиваля

Организаторы музыкального фестиваля Signal, запланированного на 14–18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, до последнего не намеревались отменять мероприятие, несмотря на неоднократные сигналы от местных властей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источники, причастные к подготовке события.

По информации канала, несмотря на официальные заявления об отказе в согласовании, волонтеры продолжали подготовку, а организаторы сохраняли надежду провести фестиваль.

Билеты на Signal все еще доступны для покупки. В «Никола-Ленивце» пока не приняли окончательное решение, будет ли парк открыт для посещения в даты фестиваля.

По словам источников, власти с весны предупреждали о возможных «проблемах с безопасностью» и намекали, что во время Signal может быть проведен рейд силовиков — якобы в рамках борьбы с наркотиками.

Накануне глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков подтвердил, что фестиваль не согласован из-за потенциальной угрозы, связанной с использованием БПЛА.