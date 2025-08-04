Власти поставили крест на Signal. Почему сорвался главный фестиваль лета?

Фестиваль современной музыки Signal в Калужской области отменили из-за рисков беспилотных атак. О таком решении в Telegram-канале рассказал глава Дзержинского района Калужской области Егор Вирков.

Техно-фестиваль должен был пройти в арт-парке «Никола-Ленивец». Вирков заявил, что организаторы мероприятия получили решение властей об отмене еще в середине весны 2025 года.

Чиновник связал запрет на проведение фестиваля с рисками из-за беспилотников. Упомянул он и «трагические инциденты» прошлых лет.

Исходя из этого, объяснил Вирков, согласовать мероприятие не получится у целого ряда ведомств.

Летом 2024 года на Signal погиб бармен Руслан. Он подрался на мероприятии из-за девушки, затем, как рассказывал его брат редакции 360.ru, на мужчину напали три человека.

В результате у бармена остановилось сердце. Спасти его не смогли. Местный главк Следственного комитета России возбуждал уголовное дело.