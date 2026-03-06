Электропоезд ЭП2ДМ для Ярославского направления начал обкатку
Первый из пяти обновленных электропоездов ЭП2ДМ проходит обкатку, чтобы уже весной начать работу на Ярославском направлении. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы стремимся сделать поездки пассажиров комфортными, поэтому постоянно улучшаем уже существующие условия», — подчеркнул он.
Ярославское — самое востребованное из направлений Московской железной дороги, в рабочий день им пользуются до 300 тысяч пассажиров. При этом средний возраст подвижного состава там один из самых высоких.
Всего на направлении будут курсировать пять таких электричек в дополнение к уже работающим 15 «Иволгам 4.0». Они хорошо зарекомендовали себя на МЦД-4, однако создатели внесли изменения в конструкцию, чтобы удовлетворить запросы пассажиров.
Над дверями в тамбурах установили табло, которые позволят лучше ориентироваться при выходе, в туалетах появились пеленальные столики, а салон оформили в новых компоновке и цветовой гамме.
Обновление подвижного состава на направлении началось прошлым летом.