Электропоезд ЭП2ДМ для Ярославского направления начал обкатку

пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Первый из пяти обновленных электропоездов ЭП2ДМ проходит обкатку, чтобы уже весной начать работу на Ярославском направлении. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы стремимся сделать поездки пассажиров комфортными, поэтому постоянно улучшаем уже существующие условия», — подчеркнул он.

Ярославское — самое востребованное из направлений Московской железной дороги, в рабочий день им пользуются до 300 тысяч пассажиров. При этом средний возраст подвижного состава там один из самых высоких.

Всего на направлении будут курсировать пять таких электричек в дополнение к уже работающим 15 «Иволгам 4.0». Они хорошо зарекомендовали себя на МЦД-4, однако создатели внесли изменения в конструкцию, чтобы удовлетворить запросы пассажиров.

Над дверями в тамбурах установили табло, которые позволят лучше ориентироваться при выходе, в туалетах появились пеленальные столики, а салон оформили в новых компоновке и цветовой гамме.

Обновление подвижного состава на направлении началось прошлым летом.

