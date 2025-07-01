Новые электропоезда «Иволга» начали курсировать от Москвы до Мытищ

Современные составы «Иволга» выпускают на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в компанию «Трансмашхолдинг» наряду с мытищинским АО «Метровагонмаш». Эти поезда будут ходить от Москвы через Мытищи до станции «Фрязево», а также до Сергиева Посада, Щелкова и Пушкино.
На официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании можно познакомиться с расписанием движения новых составов. Как рассказал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, поезда «Иволга» обладают большей вместимостью, высоким уровнем комфорта и быстротой. Это надежный подвижной состав для внутригородских и пригородных пассажирских перевозок.
Отметим, на Ярославском направлении Московской железной дороги в последние годы выполнили масштабные технические работы. Линия продолжает лидировать в регионе по количеству пассажиров пригородного сообщения.
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