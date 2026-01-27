Дешевле улететь, чем уехать: стоимость такси в Москве превысила цену авиабилетов

Москвичам добраться до Петербурга стало дешевле, чем проехать по городу

Заказать такси с юго-запада Москвы до аэропорта Домодедово стало дороже, чем долететь до Санкт-Петербурга. Внимание на это обратило РИА «Новости» .

Поездка на такси от станции метро «Юго-Западная» до авиагавани на юге столицы, которая должна занимать около часа, обойдется пассажирам в 2346 рублей. Такую стоимость зафиксировали днем во вторник.

При этом цена билета до Петербурга на 29 января в эконом-класс на рейс авиакомпании «Победа» составила всего 2154 рубля.

Цены на такси в столичном регионе выросли почти в 3,5 раза из-за метели. Мощный снегопад и девятибалльные пробки сильно усложнили ситуацию на дорогах. Водителям посоветовали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Однако поездка на нанятой машине тоже не станет гарантией безопасности: в Подмосковье такси перевернулось и застряло в сугробе. Автомобиль занесло неподалеку от ЦКАД.