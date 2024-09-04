День города в Москве пройдет без салюта

В Москве отменили праздничные фейерверки в День города. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщил сайт kp.ru .

«Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет», — заявил он.

День города в столице отметят 7–8 сентября. Праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах. В этом году Москве исполнится 877 лет.

Основные торжества традиционно пройдут на Тверской улице, Красной площади. Москвичей и гостей города ждут семейные спортивные состязания, уличные спектакли, концерты, ярмарки. Особые программы подготовили в Измайловском парке, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское».

В конце августа на ВДНХ проходил Московский медиафестиваль. Крупные игроки рынка подготовили дискуссионные панели и активности, а на сцене выступили более 200 экспертов и лидеров мнений.