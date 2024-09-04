День города в Москве пройдет без салюта

Фото: РИА «Новости»

В Москве отменили праздничные фейерверки в День города. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщил сайт kp.ru.

«Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет», — заявил он.

День города в столице отметят 7–8 сентября. Праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах. В этом году Москве исполнится 877 лет.

Основные торжества традиционно пройдут на Тверской улице, Красной площади. Москвичей и гостей города ждут семейные спортивные состязания, уличные спектакли, концерты, ярмарки. Особые программы подготовили в Измайловском парке, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское».

В конце августа на ВДНХ проходил Московский медиафестиваль. Крупные игроки рынка подготовили дискуссионные панели и активности, а на сцене выступили более 200 экспертов и лидеров мнений.

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте