Встреча с авторами любимых шоу и обучение у экспертов медиарынка пройдут на Московском медиафестивале на ВДНХ

В период с 31 августа по 1 сентября в столице при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы все желающие смогут принять участие в насыщенной образовательной и развлекательной программе.

Ожидается выступление более 200 экспертов и лидеров мнений. Дискуссионные панели и активности подготовят игроки медиарынка, среди которых — S7 Airlines* и Т-банк, телеканалы ТНТ и СТС, а также представители крупных медиахолдингов.

«Нынешний медиафестиваль — это первая попытка представить медиаиндустрию во всем её многообразии: ТВ, радио, пресса, соцсети, книги, кино, музыка, реклама и многие другие. Благодаря такому разнообразию форматов можно будет убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов, показать им возможности, которые открываются для получения информации или развития своего творческого потенциала», — заявил руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

Образовательный блок фестиваля будет расположен в зоне «Обучение», где пройдут лекции. Так, например, в шатрах №1 и №4 эксперты обсудят цифровую безопасность детей, а в шатре №2 спикеры поделятся экспертным контентом с коллегами медиарынка на продвинутом уровне, обозревая эффективные инструменты продвижения в медиапространстве для разных сегментов бизнеса.

Главной точкой притяжения образовательной программы станет шатер «Герои медиа», где гости смогут встретиться со своими кумирами, познакомиться с реальными героями индустрии, перенять их опыт и узнать о закулисье создания любимых форматов контента. Программа затронет тренды самых разных направлений: так, например, эксперты обсудят популяризацию спорта, путешествий, музыки, кино, моды и науки, расскажут о внутренней кухне создания тематических шоу-проектов и изнанке производства контента. Здесь участников фестиваля будут ждать креативные продюсеры, ведущие шоу, главные редакторы, руководители лейблов и другие успешные лица своего дела. Также своими профессиональными секретами поделятся блогеры и медийные личности: Роман Каграманов, Елена Ландэ, Василий Артемьев, Александр Белькович, Всеволод Кузнецов, Сергей Майоршин, Григорий Мосин, Олег Рой, Антон Ануфриев, Юлианна Разуваева, Кристина Бошчех и другие.

Отдельным контентным блоком фестиваля станет b2b**-направление с профессиональными сессиями, которые будут интересны предпринимателям. Среди заявленных тем для обсуждения — бренд-медиа, тренды видеоконтента, культурный код отечественных брендов и другие.

Также гостей фестиваля ждут встречи с представителями 45 издательских домов и СМИ, где они смогут познакомиться с новинками и изучить контент от уже полюбившихся изданий. Ярмарка будет принимать гостей с 10:00 до 21:00 в тематическом шатре «Ярмарка медиаизданий».

В завершении деловой программы и активного развлекательного досуга первого дня все гости Московского медиафестиваля приглашаются на концертную программу с участием артистов DAASHA***, Никиты Киоссе, НайдИ, Фейгин, ЭRIKA****, Мартгорит и других.

Во второй день, 1 сентября, акцентом программы станет знаменитая «Ночь пожирателей российской рекламы» — показ лучших рекламных роликов страны.

Ознакомиться подробнее с другими деталями фестиваля можно на сайте проекта: https://mosmediafest.ru/

* Airlines - Авиалинии

** Business-to-business - «Би́знес для би́знеса»

***DAASHA – Дарья Щербакова

****ЭRIKA - Эрика