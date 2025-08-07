«День физкультурника» в Москве пройдет на 13 площадках

В центре Москвы 9 и 10 августа отпразднуют «День физкультурника». На 13 площадках пройдут мастер-классы, показательные выступления и встречи с известными спортсменами, сообщила пресс-служба Москомспорта.

Активности предназначены для людей с любым уровнем подготовки. На Пушкинской площади пройдут занятия по сайклингу, на Театральной площади — шахматный турнир, в Камергерском переулке оборудуют зону для воркаута. Площадки откроются также на Тверской и Кудринской площадях, Большой Никитской, Мясницкой, Никольской улицах, в двух местах на Арбате, в Новопушкинском сквере, Парке Горького и у парка искусств «Музеон».

«День физкультурника» откроется в 20:00 и продлится три часа. Праздник организовали в рамках проекта «Лето в Москве».

Спортивные мероприятия пройдут в городах Подмосковья. «День физкультурника» в Королеве отметят велопробегом, В Люберцах — турнирами по теннису и футболу.