Сегодня 14:20 Москва попрощалась с монорельсом: почему закрылась надземка и что будет на ее месте 0 0 0 Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look / www.globallookpress.com Москва

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Закрытие московского монорельса состоялось 28 июня 2025 года в 08:00. Транспортному объекту предстоит реконструкция, за это проголосовали более 70% жителей столицы на платформе «Активный гражданин». Почему перестал работать монорельс и что появится на его месте — в материале 360.ru.

История московской монорельсовой дороги Московский монорельс существовал с 2004 года, а с 2008-го входил в состав скоростного транспорта столицы и представлял собой одно из подразделений метрополитена. История монорельса уходит корнями в далекое прошлое. Еще в 1933 году в парке Горького на тестовой кольцевой линии длиной 474 метра испытали уменьшенную модель аэропоезда — сверхскоростного монорельса, запатентованного в том же году отечественным конструктором Севастьяном Вальднером. Активный период проектирования объекта пришелся на 1967 год. Изготовление вагонов поручили Тушинскому и Мытищинскому машиностроительным заводам. Несколько вариантов трассы разработал Институт Генплана Москвы. Но в 1968 году власти отложили вопрос создания нового вида транспорта.

Интересно Проект возродили только в конце 1990-х, когда столица стала претендовать на проведение Всемирной выставки в 2010-м. Трасса должна была соединить несколько веток метро с территорией Всероссийского выставочного центра (ныне — ВДНХ). Проект возродили только в конце 1990-х, когда столица стала претендовать на проведение Всемирной выставки в 2010-м. Трасса должна была соединить несколько веток метро с территорией Всероссийского выставочного центра (ныне — ВДНХ).

Опытную линию возвели к 2000 году, окончательно монорельс протяженностью 4,7 километра ввели в эксплуатацию 19 ноября 2004 года. Стоимость строительства оценили в 6,3 миллиарда рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Почему закрыли московский монорельс Первые три года монорельс работал в «экскурсионном режиме», в январе 2008 года линия перешла на режим городского транспорта. Московская монорельсовая транспортная система (ММТС) так и не стала популярной у горожан, при этом ее содержание обходилось в несколько раз дороже метро. На пике спроса в 2012 году монорельс перевозил не более 11 тысяч человек в день, что уступало загрузке даже близлежащего трамвайного маршрута — 50 тысяч пассажиров. После 2012-го пассажиропоток стал стремительно падать. Монорельс недолго прослужил в качестве полноценного городского транспорта. В 2017 году его снова перевели на экскурсионный режим, чтобы снизить нагрузку на линию. Но изношенная инфраструктура потребовала серьезного ремонта.

Интересно К середине 2010-х ежегодные траты на обслуживание обходились бюджету в 800 миллионов рублей, что превышало затраты на метро в 20 раз. К середине 2010-х ежегодные траты на обслуживание обходились бюджету в 800 миллионов рублей, что превышало затраты на метро в 20 раз.

Таким образом, московский монорельс оказался невыгодным из-за крайне низкого спроса, и его решили реконструировать. За это выступил 71% москвичей, опрос проводился на платформе «Активный гражданин». Объект прекратил работу утром 28 июня.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Как москвичи прощались с монорельсом После новостей о закрытии жители столицы стали стекаться к монорельсу, чтобы попрощаться или успеть прокатиться на нем в первый и последний раз. «Я гонял [на нем] до этого. Это была классная игрушка, которая дополняла город. Монорельс проектировали в Ракетном институте, где много наших соратником по вузу. Думаю, проект помогал сотрудникам перебиться деньгами в свое время, ну и дополнить Москву прекрасной прогулочной штукой», — рассказал один из пассажиров в комментарии «Афиша Daily». Многие москвичи знали о существование такого вида транспорта, но не пользовались им.

Мы знали о существовании монорельса, стало обидно, что до этого ни разу им не пользовался. Слышал, что им не очень комфортно пользоваться, поэтому пришли скорее для галочки. Арсений житель Москвы

Некоторые, наоборот, пользовались монорельсом с завидной регулярностью. «Я 10 лет ездил на монорельсе. Грустно, что это закончилось. Было очень удобно от „Тимирязевской“ сюда подъезжать, а теперь придется с пересадками добираться. Пусть монорельс и медленный, но через десять минут ты уже по-любому здесь», — рассказал москвич Андрей.

Фото: Московский монорельс / Медиасток.рф

Что будет на месте московского монорельса Вместо монорельса на шестиметровой высоте появится круглогодичный парк — он станет первым таким в России. Часть конструкции от станции «Выставочный центр» до депо монорельса, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна» полностью демонтируют, чтобы она не загораживала вид на ВДНХ. Открытие парка запланировали на 2027 год. «Сегодня у монорельса есть альтернативы. Это удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу», — напомнили на сайте mos.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Сотрудников монорельса пообещали устроить на новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы. В рамках преобразования объекта планируется обустроить парковую территорию площадью 40 тысяч километров с беговой дорожкой, аллеей, местами для отдыха и кафе. Парк будет открыт круглосуточно, вход — бесплатный. Это место станет новой достопримечательностью Москвы — здесь можно будет встречаться с друзьями, гулять с собаками, отдыхать с детьми и заниматься спортом.