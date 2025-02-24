Число офсетных контрактов, заключенных правительством Москвы, достигло 29

С 2017 года правительство Москвы заключило уже 29 офсетных контрактов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Суть офсетных контрактов заключается в том, что в обмен на гарантированный сбыт предприятие обязуется построить или модернизировать производство того или иного товара. Совокупный объем закупки превысил 625 миллиардов рублей.

Появится более восьми тысяч рабочих мест. Благодаря таким контрактам столица может получать лекарства, медикаменты, детское питание и многое другое.

Компания «Р-Фарм» открыла фармацевтический завод на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва». По трем договорам компания будет поставлять лекарства против социально значимых заболеваний.

«Механизм офсетных контрактов — отличный пример взаимовыгодного сотрудничества государства и частных предприятий», — отметила директор департамента компании по региональным продажам по Москве и Московской области Екатерина Плиева.

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что по девяти договорам уже начались поставки.