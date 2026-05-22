Погодный удар. На Москву и Подмосковье 22 мая обрушатся ливни и град

Тишковец: на Москву и Подмосковье 22 мая обрушатся ливни, грозы и град

После аномальной жары в сторону Москвы и Московской области двигаются ливни, грозы, шквалистый ветер и град. Об этом 360.ru рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик сообщил, что в четверг в Москве повторился температурный рекорд 2014 года. Воздух прогрелся до +29,2 градуса. Но это же сыграло злую шутку: сильный перегрев у земли и активное испарение влаги уже запустили формирование кучево-дождевых облаков.

«Вечером в пятницу, с приближением холодного атмосферного фронта, на столицу обрушатся ливневые дожди, грозы, шквал, град. В общем, все опасные явления погоды», — сказал Тишковец.

Он добавил, что пятница, 22 мая, останется последним днем аномального тепла. Температура поднимется до +26…+29 градусов, но рекордных значений уже не будет.

После этого погода резко изменится. В выходные воздух остынет до более комфортных +20…+23 градусов, а на следующей неделе температура может рухнуть сразу на 20 градусов.

«Даже днем будет максимум плюс +10…+15, что больше будет напоминать осеннюю погоду», — отметил Тишковец.

Ранее синоптики сообщили, что аномальное тепло в Москве обновило максимум, державшийся с 1979 года. Днем 19 мая воздух в столице прогрелся до плюс 30,3 градуса.