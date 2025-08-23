Более 2000 человек отметили День флага России на Северном речном вокзале Москвы

Посвященные Дню Государственного флага России праздничные мероприятия на Северном речном вокзале Москвы собрали более двух тысяч горожан и гостей столицы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он подчеркнул, что гости Северного речного вокзала приняли участие в мастер-классах, посмотрели документальные фильмы, открытые в летнем кинотеатре, а также посетили игротеку и интерактивную зону.

«Продолжаем участвовать в важных для города и страны мероприятиях по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — заявил Ликсутов.

В преддверии праздника участники «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» при помощи активистов и сотрудников региональных департаментов развернули на набережной гигантский триколор и пронесли его торжественным шествием, под гимн России.

Министерство культуры и туризма Московской области ранее сообщило, что участниками прошедшей в 86 парка акции «Моей Родины триколор» стали более 19 тысяч человек.

Кроме торжественных шествий гости приняли участие в поэтических чтениях, эстафетах, а также посмотрели патриотические фильмы и концерты.