Более 19 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День государственного флага

В 86 парках Подмосковья прошла акция «Моей родины триколор», посвященная Дню государственного флага. Для гостей подготовили шествия, поэтические чтения, эстафеты, показы патриотических фильмов и концерты. Всего в мероприятиях приняли участие более 19 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве организовали шествие с флагом, концерт, пленэр на свежем воздухе и викторину по истории. В парке Мира в Мытищах для гостей устроили квест «В поисках героя», праздничное шествие, детскую игровую программу и концерт «Джазовый салют российскому флагу».

В Дубне, в парке «Набережная имени Менделеева», прошли шествие с флагом, велопробег «Триколор», мастер-классы для детей, квесты, конкурсы рисунков и выступления творческих коллективов, а в клинском парке «Сестрорецкий» состоялось шествие мажореток, торжественное вручение паспортов юным гражданам, акция по раздаче ленточек триколор и концертная программа.

Организаторами акции выступили Министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».