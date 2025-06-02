Более 1,5 тысячи студентов прошли практику по проекту «ТехноСтажировка»

Более 1,5 тысячи студентов прошли практику на ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года благодаря проекту «ТехноСтажировка». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, в проекте участвуют свыше 65 предприятий и три десятка высших и средних специальных учебных заведений.

«Это делает молодых специалистов более востребованными на рынке труда. А предприятия, в свою очередь, находят перспективных сотрудников и решают актуальные производственные задачи», — подчеркнул мэр.