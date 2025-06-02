Более 1,5 тысячи студентов прошли практику по проекту «ТехноСтажировка»

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Более 1,5 тысячи студентов прошли практику на ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года благодаря проекту «ТехноСтажировка». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, в проекте участвуют свыше 65 предприятий и три десятка высших и средних специальных учебных заведений.

«Это делает молодых специалистов более востребованными на рынке труда. А предприятия, в свою очередь, находят перспективных сотрудников и решают актуальные производственные задачи», — подчеркнул мэр.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Научный центр «Свобода», производящий косметику, сотрудничает с вузами более 20 лет.

«В этом году проводятся работы бакалавров по разработке средств для волос и косметических изделий, а магистры работают над средствами по уходу за полостью рта», — сообщила его глава Ольга Романычева.

Столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что активнее всего стажеров берут к себе предприятия на зеленоградских площадках ОЭЗ.

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