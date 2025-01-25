Ликсутов: более 4,5 тысячи столичных компаний предлагают стажировки учащимся
Москва — крупнейший научно-производственный центр с развитой промышленностью. В столице работает более 3,5 тысячи предприятий, многие из которых предлагают учащимся вузов и колледжей стажировки и практики. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина город создают и реализует различные программы стажировок в промышленном секторе. Благодаря им студенты могут ознакомиться с работой производства и применить полученные знания на практике. Предприятия получают возможность привлечь молодые кадры.
«Например, более двух лет в ОЭЗ „Технополис Москва“ действует проект „Техностажировка“, в рамках которого учащиеся приобретают ключевые навыки и компетенции. В прошлом году число участников выросло в полтора раза и превысило 750 человек», — рассказал Ликсутов.
Проект столичной особой экономической зоны объединяет почти 60 высокотехнологичных производств. Образовательный контур включает флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево», базовую кафедру Московского государственного образовательного комплекса на площадке «Печатники» и зеленоградский колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ.
Самый большой запрос на стажеров отмечается у предприятий зеленоградских площадок ОЭЗ «Технополис Москва», отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Среди компаний — производители чипов, лекарственных средств, интегральных и микросхем. На площадке «Руднево» учащиеся набираются опыта на заводах по выпуску БПЛА и их компонентов — периферийного оборудования, одноплатных компьютеров, литийионных аккумуляторных батарей и электроники.
«На площадке „Печатники“ с профессиональными учебными заведениями активно сотрудничают производители 3D-сканеров, медизделий, лекарств и электроприводной техники», — отметил Гарбузов.
Кроме того, на практики и стажировки студентов приглашают и другие столичные производители стройматериалов, лекарственных и косметических средств, станков, а также кабельной, мясной и другой востребованной продукции.
Косметическая фабрика «Свобода» активно сотрудничает с вузами. В компании учащиеся проходят практику — там они знакомятся с этапами исследования и разработки косметических средства, изучают технологии производства в цехах и лабораториях.
Студенты университета «Росбиотех» создали на заводе специальный комплекс ферментов с улучшенными антибактериальными и очищающими свойствами для полости рта. Будущие дизайнеры из Московского Государственного Института культуры и Академии Строганова в своих дипломных и курсовых работах выполняют дизайн новых косметических изделий.
На Черкизовском мясоперерабатывающем предприятии группы «Черкизово» в 2024 году производственную практику прошли свыше 100 студентов. Центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина тесно сотрудничает с учебными заведениями Москвы. Например, с МГТУ имени Баумана, МИРЭА, МГТУ «СТАНКИН», Московским Политехом и МАИ.
Зеленоградская площадка фармацевтической компании «Биннофарм Групп» активно реализует программу стажировок и практик. В 2024 году здесь приняли 20 студентов из ведущих вузов и колледжей. На площадке компании «Бивер Тех» преддипломную практику проходят студенты Политехнического колледжа имени Годовикова.