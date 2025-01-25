Ликсутов: более 4,5 тысячи столичных компаний предлагают стажировки учащимся

Москва — крупнейший научно-производственный центр с развитой промышленностью. В столице работает более 3,5 тысячи предприятий, многие из которых предлагают учащимся вузов и колледжей стажировки и практики. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина город создают и реализует различные программы стажировок в промышленном секторе. Благодаря им студенты могут ознакомиться с работой производства и применить полученные знания на практике. Предприятия получают возможность привлечь молодые кадры.

«Например, более двух лет в ОЭЗ „Технополис Москва“ действует проект „Техностажировка“, в рамках которого учащиеся приобретают ключевые навыки и компетенции. В прошлом году число участников выросло в полтора раза и превысило 750 человек», — рассказал Ликсутов.

Проект столичной особой экономической зоны объединяет почти 60 высокотехнологичных производств. Образовательный контур включает флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево», базовую кафедру Московского государственного образовательного комплекса на площадке «Печатники» и зеленоградский колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ.

Самый большой запрос на стажеров отмечается у предприятий зеленоградских площадок ОЭЗ «Технополис Москва», отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Среди компаний — производители чипов, лекарственных средств, интегральных и микросхем. На площадке «Руднево» учащиеся набираются опыта на заводах по выпуску БПЛА и их компонентов — периферийного оборудования, одноплатных компьютеров, литийионных аккумуляторных батарей и электроники.

«На площадке „Печатники“ с профессиональными учебными заведениями активно сотрудничают производители 3D-сканеров, медизделий, лекарств и электроприводной техники», — отметил Гарбузов.