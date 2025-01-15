Более 140 промышленных предприятий присоединилось к проекту «Открой#Моспром»

Более 140 столичных заводов стали участниками проекта «Открой#Моспром» начиная с 2019 года. За прошлый год к проекту присоединилось 16 высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Среди них — компании по выпуску дорожных знаков, зарядных станций, светофоров, высокотехнологичных полимерных материалов, мягкой мебели, кабелей и другой востребованной продукции», — уточнил он.

В проекте более 10 различных форматов: квизы, мастер-классы, выставки и другие. Но самой большой популярностью пользуются экскурсии на предприятия, которых почти за шесть лет состоялось более 3,5 тысячи.

«При этом в прошлом году было организовано около 1,5 тысячи экскурсий по предприятиям самых разных отраслей промышленности», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что участниками проекта стали более 17 миллионов человек.