В 2024 году к проекту «Открой#Моспром» присоединились 16 новых производств

Свыше 17 миллионов человек стали участниками проекта «Открой#Моспром» с 2019 года, а в прошлом году к нему присоединились 16 новых производств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По его словам, особой популярностью пользуются экскурсии на высокотехнологичные предприятия.

Одним из участников проекта стал завод «Спецкабель». Его посетители активно интересуются производством проводов и узнают, насколько это сложное, но важное дело.

«Мы рады участвовать в проекте „Открой#Моспром“ и показывать молодежи, что промышленность — это не только заводы и машины, но и целый мир инноваций и открытий», — отметил генеральный директор предприятия Алексей Ушаков.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что помимо экскурсий есть и другие форматы — например, квизы и мастер-классы. Проект играет большую роль в профориентации школьников и показывает им преимущества работы на производствах.