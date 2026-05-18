Роскосмос показал жару в Москве со спутника

В Москве установилась жаркая погода, по прогнозам, температура на этой рабочей неделе может достичь +32 градусов. Снимки природной аномалии опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Госкорпорация показала столицу с орбиты в самый разгар знойной погоды. Кадры сделали при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

По данным Роскосмоса, высокая температура сохранится в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели. Воздух прогреется до +32 градусов, что на семь-девять градусов выше климатической нормы.

Ранее синоптики предупредили, что малооблачная и солнечная погода без осадков ждет жителей московского региона как минимум до среды. В четверг и пятницу возможны первая облачность и кратковременные осадки. К воскресенью специалисты ожидают снижение температуры до +20…+25 градусов.