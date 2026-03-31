Аномальная жара придет в московский регион с 1 апреля

В Москве и области с 1 по 5 апреля ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«В период с 1 по 5 апреля в Москве и Московской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на семь и более градусов», — сказал собеседник агентства.

Синоптики объявили экстренное предупреждение. Оно касается Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Костромской и Ивановской областей.

Синоптик Гидрометцентра Марина Макарова ранее говорила ТАСС, что март может стать самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в Москве.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что март в столичном регионе завершится теплой погодой и положительная аномалия температуры воздуха сохранится в апреле. При этом редкий день в первой декаде апреля обойдется без дождя. В Москве даже ожидается ранний старт грибного сезона.