В Москве ожидается ранний старт грибного сезона

Биологи предполагают, что уже в апреле в Москве начнется активный рост грибов. Причиной тому — повышенная влажность, которая способствует появлению весенних видов грибов.

Специалисты отмечают, что в первую очередь стоит ожидать появления сморчков и строчков. Если погодные условия останутся благоприятными, урожай может быть особенно богатым.

Однако перспективы летнего грибного сезона пока остаются неопределенными. Все будет зависеть от погоды: теплая и сухая весна может привести к сокращению количества грибов.

Эксперты советуют грибникам заранее подготовиться к сезону и внимательно следить за прогнозами погоды. Комитет лесного хозяйства также напоминает о правилах безопасности в лесу: собирать только знакомые грибы, не разводить костры, быть осторожными при передвижении и убирать за собой мусор.