Метеоролог Позднякова спрогнозировала продолжение погодной аномалии в Москве

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью радиостанции Sputnik рассказала о погодных условиях в начале апреля.

Синоптик отметила, что март в столичном регионе завершится теплой погодой, и положительная аномалия температуры воздуха сохранится в апреле. Однако синоптическая ситуация в этом месяце изменится.

«Будет облачно и практически редкий день в первой декаде апреля обойдется без дождя, но это будет небольшой дождь, и он будет очень локально», — предупредила эксперт.

По ее словам, первая пятидневка обещает быть теплой. Преобладающая минимальная температура составит +2…+7 градусов, а дневная температура — +13…+18 градусов.