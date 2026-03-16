Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — указали в публикации.

Как уточнили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Атака украинских беспилотников на столичный регион с 14 по 16 марта стала одной из самых массовых. В субботу системы ПВО перехватили 65 вражеских дронов на подлете к столице. В воскресенье сбили еще 54 беспилотника.

До обеда в понедельник уничтожили несколько десятков дронов. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты.