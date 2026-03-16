Домодедово, Шереметьево и Жуковский снова работают в обычном режиме

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

До этого авиагавани работали по специальному согласованию с уполномоченными структурами из-за временных запретов.

Утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за двое минувших суток на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 250 беспилотных летательных аппаратов.

За прошедшие сутки над регионами России противовоздушная оборона ликвидировала свыше 140 беспилотников. Данные опубликовала пресс-служба Минобороны.