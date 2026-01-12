Звук крови. Белый дом раскрыл правду о секретном оружии, парализовавшем армию Мадуро

Белый дом обратил внимание на рассказ о применении звукового оружия в Венесуэле

Спикер Белого дома Каролин Левитт рекомендовала в Х прочесть интервью бывшего охранника Мадуро. Тот рассказал, что спецназ США при захвате венесуэльского лидера использовал невиданное прежде оружие.

Чиновница сделала репост инфлюэнсера Майка Сеттера. Он уверял, что лично беседовал с телохранителем Мадуро. Никаких доказательств его личности автор материала не приводил.

«Бросьте все, что делаете, и прочтите это», — написала спикер Белого дома.

Так называемое интервью охранника содержит ряд необычных замечаний. Телохранитель описывает столкновение правительственных сил с небольшим отрядом американских солдат, численность которых не превышала 20 человек.

По словам охранника, перед началом атаки все радарные системы вышли из строя, а позиции венесуэльских военных наводнили многочисленные дроны. Сами военные США обладали невероятной скоростью стрельбы.

«Казалось, каждый солдат выпускал по 300 патронов в минуту. Мы ничего не могли сделать. Они убили сотни», — заявил охранник.

Решающим фактором стало применение неизвестного звукового оружия. Свидетель утверждает, что после мощного импульса у сотен оборонявшихся началось кровотечение, многих парализовало.

Бывший телохранитель Мадуро подчеркнул, что увиденное им технологическое превосходство лишает смысла любое вооруженное сопротивление Соединенным Штатам. Он отметил, что после этой операции настроения в регионе радикально изменились.