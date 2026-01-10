США предлагали Мадуро выехать из Венесуэлы в любую точку мира

США до начала военной операции в Венесуэле предлагали президенту страны Николасу Мадуро выехать «в любую точку мира», однако Турция не получала официальных запросов о его приеме. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber .

«Насколько нам известно, США предлагали Мадуро отправиться в любую точку мира», — отметил глава ведомства.

По словам Фидана, Вашингтон, как следует из имеющейся у Анкары информации, предупреждал Мадуро о возможной военной операции в случае отказа покинуть страну. Он отметил, что ни от венесуэльской стороны, ни от третьих государств запросов о предоставлении Мадуро убежища в Турции не поступало.

Третьего января американские военные задержали Мадуро и его супругу Силию Флорес в их официальной резиденции в Каракасе и вывезли в Нью-Йорк. В США венесуэльскому лидеру предъявили обвинения, связанные с «наркотерроризмом».

Власти Венесуэлы начали освобождать политических заключенных, среди них — экс-кандидат в президенты Энрике Маркес и политик Бьяджо Пильери. В ночь с четверга на пятницу политиков выпустили из тюрьмы El Helicoide, сообщил журналист Владимир Вильегас в социальных сетях.