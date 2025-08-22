Решения президента США Дональда Трампа не соответствуют национальным интересам. Они радуют противников Штатов в лице России и Китая, заявил бывший директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке The Atlantic .

Он раскритиковал кадровую политику нынешней американской администрации. Бернс признал, что реформы в госуправлении давно назрели, но выступил против увольнения сотрудников ЦРУ и старших военных офицеров, а роспуск USAID и сокращение бюджета Госдепа на 50% счел частью стратегического самосожжения.

«Если бы аналитики разведки ЦРУ увидели, что наши соперники совершают подобное самоубийство, мы бы открыли бутылку бурбона. Вместо этого мы слышим лишь звон бокалов с шампанским в Кремле и Чжуннаньхае», — сказал он.

К массовым сокращениям после возвращения Трампа к власти готовился Минздрав США. Сотрудникам министерства и социальных служб напомнили о возможности уволиться по собственной инициативе.