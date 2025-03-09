Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться

Министерство здравоохранения Соединенных Штатов предложило всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных администрацией массовых сокращений. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

«В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения», — заявили журналисты.

Работникам предложили по 25 тысяч долларов за увольнение. Предложение действует до 14 марта. Всего в министерстве трудятся более 80 человек.

Ранее американские журналисты сообщили, что американский лидер Дональд Трамп может подписать указ об упразднении Министерства образования. Главе ведомства поставили задачу принять необходимые меры для содействия его закрытию. При этом все действия должны быть максимально целесообразными и законными.