Суд наложил временный запрет на дальнейшую ликвидацию USAID

Федеральный судья в Мэриленде Теодор Чуанг вынес решение о временном запрете Ведомству по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курирует предприниматель Илон Маск, продолжать процесс ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила газета The Washington Post .

Согласно информации, опубликованной в СМИ, суд обязал компанию DOGE восстановить доступ к электронной почте и другим системам для тысяч сотрудников USAID, включая тех, кто работает в опасных районах. Кроме того, суд запретил разглашать личные данные этих сотрудников без разрешения руководства агентства.

Суд пришел к выводу, что действия Маска противоречат принципу разделения властей, поскольку только Конгресс США может упразднить USAID. Решение было принято по иску, поданному от имени более 20 сотрудников агентства организацией State Democracy Defenders Fund. В иске утверждалось, что Маск незаконно присвоил себе полномочия, которые должны быть одобрены Сенатом.

По данным The Washington Post, к февралю около 90% из 4765 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск, а штаб-квартира в здании Рональда Рейгана была закрыта. Судья потребовал обеспечить возможность возвращения здания в распоряжение агентства в случае победы истцов. Белый дом назвал Чуанга «судьей-изгоем» и пообещал обжаловать это решение.

После того как суд вынес решение о возобновлении иностранной помощи, включая помощь Украине, Агентство по международному развитию может возобновить свою работу, но не в том же объеме, что раньше. Такое мнение высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.