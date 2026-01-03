Спикер палаты депутатов парламента Чехии, лидер движения SPD Томио Окамура выступил против финансирования Украины из-за коррумпированности властей. За это оппозиция инициировала процедуру его отставки, сообщило агентство ЧТК .

В новогоднем обращении 1 января он обвинил Евросоюз в провоцировании третьей мировой войны, а украинское руководство — в коррумпированности. Окамура выступил против членства страны в ЕС и финансовой помощи за счет чешских налогоплательщиков.

«Деньги текут во все стороны, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения Зеленской хунты, которые строят туалеты из золота. <…> Пусть воруют, но не у нас», — сказал он.

Заявление политика разозлило председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука и посла в Праге Василия Зварича. Лидеры бывшей пятипартийной правительственной коалиции согласовали совместную процедуру голосования по отставке Окамуры. Сбор подписей начнется не раньше 5 января, для положительного решения потребуется поддержка 80 депутатов из 200.

Ранее министру обороны Чехии Яромиру Зуне официально запретили делать публичные заявления о поддержке Украины. Это право осталось только у премьер-министра Андрея Бабиша.