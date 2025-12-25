Украинское руководство попытается отомстить Чехии за решение запретить министру обороны Яромиру Зуне делать публичные заявления о поддержке Украины. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, его процитировало РИА «Новости» .

По словам аналитика, украинская сторона уже начала готовить «новую подлость» после громкого скандала.

«Зеленский жутко обидчив, а тут [лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио] Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст», — уточнил эксперт.

Он добавил, что чешское руководство ненавидит украинского лидера и не планирует помогать республике за счет своих граждан. По мнению Соскина, такая позиция идет вразрез с точкой зрения Зеленского, который добивается от европейских покровителей новых траншей.

О запрете новому министру обороны Чехии говорить об Украине сообщило французское издание Le Monde. Теперь вопрос помощи украинской стороне будет поднимать исключительно премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Ранее Чехия стала одной из трех европейских стран, отказавшихся участвовать в обеспечении кредита Украине на 90 миллиардов евро. Против этой инициативы также выступили Венгрия и Словакия.