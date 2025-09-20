«Золотую карту Трампа» будут продавать за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет иностранцам получать вид на жительство в стране по ускоренной процедуре. Для этого им нужно будет заплатить один миллион долларов. Программа получила название Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»).

Американский президент заявил, что новая инициатива направлена на привлечение в США успешных и продуктивных людей.

«Они потратят много денег, чтобы приехать», — отметил глава Белого дома.

По его словам, это позволит привлечь в страну миллиарды долларов, которые будут направлены на снижение налогов, выплату госдолга и другие важные проекты.

На церемонии подписания указа в Белом доме помощники президента США объяснили, что новая программа вводит «новый механизм получения визы для иностранцев с выдающимися способностями, готовых поддержать США, вложив один миллион долларов». Также предусмотрено, что американская компания может заплатить два миллиона долларов властям США за ускоренное получение вида на жительство для своего иностранного сотрудника.

Программа предлагает иностранцам вид на жительство в США при условии выплаты пяти миллионов долларов. Это так называемая «Платиновая карта Трампа». Получатели карты освобождаются от уплаты налогов на прибыль, полученную за пределами страны.

Ранее Трамп отказался от продолжения военной поддержки Тайваня. Причина — стремление заключить серьезную торговую сделку с Китаем. Ранее у Трампа состоялся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Он прошел в конструктивном, прагматичном и позитивном ключе. Лидеры двух стран открыто обсудили текущее состояние китайско-американских отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.