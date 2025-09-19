Трамп отказался от поддержки Тайваня из-за стремления к сделке с Китаем

Американский президент Дональд Трамп отказался от продолжения военной поддержки Тайваня. Причина может крыться в стремлении заключить серьезную торговую сделку с Китаем, сообщило издание The Washington Post .

Летом Трамп отказался одобрить выделение Тайваню военной помощи более чем на 400 миллионов долларов, сообщили источники издания. Американская администрация пытается вести переговоры с Китаем о масштабной торговой сделке.

«Это решение <…> знаменует собой разворот на 180 градусов в политике США в отношении самоуправляемого острова, на который Китай претендует как на свою территорию», — отметили авторы материала со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп еще может пересмотреть свое решение. Неофициальное посольство Тайваня в Вашингтоне отказалось от комментариев.

В сентябре Трамп ввел санкции против компаний из ряда стран. Фирмы занимались продажей технологий и поставкой американской продукции для российского ВПК. В этот список попала компания из Тайваня.