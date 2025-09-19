Стали известны детали телефонного разговора а с Дональдом Трампом

Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом прошел в конструктивном, прагматичном и позитивном ключе. Об этом сообщило агентство Xinhua .

Лидеры двух стран открыто обсудили текущее состояние китайско-американских отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Си Цзиньпин и Трамп обсудили стратегические направления для укрепления двусторонних отношений.

Ранее Трамп обратился с призывом к Европейскому союзу повысить пошлины до 100% для Индии и Китая. Это было сделано, чтобы усилить давление на Россию. Однако Европейский союз отказался поддержать идею президента США.