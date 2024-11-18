Золото рекордно подешевело после победы Трампа

Стоимость золота за последнюю неделю упала почти на 5%. Об этом сообщило Reuters .

По данным журналистов, речь идет о самом большом падении цены за три года. Как рассказали эксперты, удешевление драгоценного металла связано с укреплением американского доллара. На фоне победы Дональда Трампа на выборах, может увеличиться инфляция и замедлиться смягчение ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По мнению аналитика рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса, переизбрание Трампа сейчас негативно отразилось на стоимости золота, но в будущем ситуация поменяется. Также подешевели платина, палладий и серебро.

На драгоценные металлы победа Трампа повлияла неутешительно, но зато с биткоином ситуация ровно противоположная. Курс установил исторический рекорд, преодолев отметку в 90 тысяч долларов. Сам избранный президент Штатов отмечал, что намерен превратить Америку в «биткоин-сверхдержаву».